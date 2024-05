Rosjanin uciekł do Polski. Tomczyk podaje nowe szczegóły

Tomczyk został zapytany także, kim jest rosyjski żołnierz, czy to uciekinier, dywersant, agent. - To są informacje zastrzeżone, mogę powiedzieć, że wcześniej w Rosji był więźniem. To jest jeden z tych przykładów, gdzie Rosja werbuje więźniów i wysyła ich na front walki w Ukrainie - przekazał wiceszef MON.