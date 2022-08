Od lat mówi o zniszczeniu Ukrainy. Uznaje Rosję za odrębną cywilizację, która powinna kontrolować tereny od państw byłego bloku wschodniego po wybrzeże Oceanu Indyjskiego. O Polsce wyraża się skrajnie – raz podważając jej pozycję na arenie międzynarodowej i nawołując do zniszczenia, innym razem zachwalając literaturę i nazywając Polaków braćmi. Alekdandr Durkin to postać, którą wielu ekspertów porównuje do Rasputina.