Kijów ma związane ręce. Hordy Rosjan przekraczają granicę

Ukraińscy urzędnicy wywierają nacisk na administrację Bidena, by ta zgodziła się na użycie broni wyprodukowanej w USA do uderzeń na Rosję - donosi Politico. Zdaniem Kijowa, ma to zatrzymać rosyjskie natarcie w kierunku Charkowa. USA są nieugięte. Tylko w tym tygodniu granicę z Ukrainą przekroczyło ok. 30 tys. Rosjan.