"Masowa niechęć" do walki. Ukraińcy nie chcą iść w kamasze

Obniżono także wiek uprawniający do mobilizacji z 27 do 25 lat. Jednocześnie w czasie stanu wojennego nie będzie możliwości mobilizacji mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat, którzy nie odbyli służby wojskowej. Od 18 maja wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają obowiązek podać swoje dane osobowe.