Śmierć wleciała przez okno. Przerażające nagranie z frontu

Dron wleciał przez okno. Chwilę później doszło do eksplozji

Gdy znaczna grupa rosyjskich żołnierzy zebrała się pod dachem, uderzyli w obiekt dronem-kamikadze. Wleciał on przez okno do środka budynku. Doszło do silnej eksplozji i pożaru. Wygląda na to, że niewielu z nich mogło przeżyć wybuch. Zginęło lub zostało rannych ok. 20 okupantów.