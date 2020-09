Kielce. Gang narkotykowy stanął przed sądem. Rozprawa przeniesiona do filharmonii

Kielce. Kluczowe zeznania świadka koronnego

W procesie zeznaje świadek koronny , na którego przesłuchanie sąd poświęci do czterech dni. Ponadto prokuratura zamierza przesłuchać jeszcze 38 innych świadków. W sprawie było więcej oskarżonych, ale część osób usłyszała już wyroki.

"Postępowanie aktem oskarżenia objęło łącznie 20 osób, z tym że co do trzech osób oskarżonych materiały wyłączono do innych postępowań i w tych sprawach zapadły już wyroki skazujące" - powiedział PAP Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.