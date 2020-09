"Masa" wróci za kratki? Media: nie porozumiał się z prokuraturą, zagrał "va banque"

Najsłynniejszy polski świadek koronny już niedługo może znów trafić do więzienia. Wszystko przez to, że Jarosław Ł. ps. "Masa", miał zaprzepaścić szansę porozumienia z prokuraturą. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Świadek koronny Jarosław Ł. (dawniej S.) "Masa" może spędzić nawet 10 lat w więzieniu (East News, Fot: Stefan Maszewski, REPORTER)