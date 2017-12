Kenia: autobus zderzył się z ciężarówką. Zmarły 34 osoby

28 osób zginęło podczas wypadku, do którego doszło na jednej z najniebezpieczniejszych dróg Kenii. 6 kolejnych zmarło po przewiezieniu do szpitala. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu przekroczył dozwoloną prędkość, gdy znajdował się na złym pasie ruchu. Wtedy doszło do zderzenia z ciężarówką.

Na trasie z Nakuru do Eldoret zginęło w grudniu ponad 100 osób (East News, Fot: Mariusz Gaczyński)

Do wypadku doszło w niedzielę o godz. 3 nad ranem czasu lokalnego. Szef lokalnej policji ruchu drogowego Zero Arome powiedział mediom, że autobus najprawdopodobniej miał zepsute hamulce. Z policyjnych ustaleń wynika natomiast, że kierowca prawdopodobnie jechał zbyt szybko.

Autobus znajdował się na zlym pasie ruchu, gdy w Salgaa, na trasie łączącej Nakuru i Eldoret, zderzył się z ciężarówką. Na miejscu zginęło 28 osób. 6 kolejnych zmarło w szpitalu. Dwie ofiary jechały ciężarówką.

Na tym samym odcinku w grudniu zginęło łącznie ponad 100 osób.