KE o sytuacji na granicy z Białorusią. "Nie możemy tego zaakceptować"

ONZ wzywa Polskę do udzielenia pomocy uchodźcom

Wątpliwości, co do poszanowania praw migrantów, mają organizacje społeczne. Ludziom, którzy przebywają po białoruskiej stronie granicy, odmawia się udzielenia w Polsce azylu, a nawet dostępu do pomocy lekarskiej. Od czasu do czasu udaje się im dostarczyć wodę, jedzenie czy śpiwory.