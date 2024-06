Kary dla winnych śmierci obywatela Ukrainy na izbie wytrzeźwień. Sąd skazał siedem osób

Obywatel Ukrainy był bity, duszony, użyto wobec niego pałki i gazu. Oskarżeni twierdzą, że mężczyzna po przewiezieniu do placówki zaczął atakować, a nawet ugryźć ratownika w palec. Dlatego próbowano go zapiąć w tzw. pasy na łóżku. W trakcie czynności doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimacja nie przytrzymała go przy życiu.