Kandyduje na prezydenta Rumunii. Jego poglądy budzą niepokój w UE

- Oznacza to, że populistyczne i antysystemowe siły, reprezentowane przez Simiona i Georgescu, mają w sumie co najmniej 30 proc. głosów. Do tego dochodzi jeszcze bardziej radykalna Diana Sosoaca, która nie została dopuszczona do wyborów prezydenckich przez Sąd Konstytucyjny - komentowali w rozmowie z PAP rumuńscy dziennikarze.