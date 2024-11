Kandydaci z podwyżką w tle. Ile mogą zyskać Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski?

Gdyby Nawrockiemu udało się wygrać wybory - mógłby liczyć na wzrost wynagrodzenia. Jak przypomina dziennik "Fakt" obecnie - jako prezes IPN - Nawrocki zarabia 17,8 tys. zł brutto miesięcznie. Od stycznia 2025 r. jego wynagrodzenie wzrośnie do 18,7 tys. zł brutto, co jest wynikiem podwyżki kwoty bazowej (podwyżka dotyka również innych urzędników). Jeśli z kolei Nawrocki wygra wybory prezydenckie, jego pensja wzrośnie do 26,2 tys. zł brutto.