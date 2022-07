Kanada zwraca turbinę. Niemcy odetchnęli z ulgą

Szantaż Rosji

Kreml zagroził, że jeśli Kanada nie zwróci przetrzymywanej w serwisie na skutek sankcji turbiny, całkowicie zakręci kurek Nord Stream. Niemcy zaapelowały o przychylenie się do żądań Moskwy, tłumacząc, że przerwa w dostawie gazu doprowadziłaby do niedoborów surowca i recesji gospodarki. Z kolei Ukraina ostrzegła, by nie uginać się przed Rosją, a zwrot turbiny uważa za działanie całkowicie nieodpowiedzialne.