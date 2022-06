Skandal w Niemczech. Rzecznik Nord Stream 2 był szpiegiem Stasi

Wówczas też poznał stojącego na czele spółki Nord Stream AG byłego majora Stasi - Matthiasa Warniga, będącego zaufaną osobą Władimira Putina. To Warnig czuwał nad bezpieczeństwem córek rosyjskiego przywódcy, Marii Woroncowej i Kateriny Tichonowej, gdy w latach 90. przeniosły się one z Petersburga do Niemiec.