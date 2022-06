Wojna w Ukrainie. "Die Welt": Polska domaga się siódmego pakietu sankcji

Zablokować eksport technologii

Zdaniem wiceministra sankcje powinny "całkowicie zablokować europejski eksport technologii" do Rosji i objąć także cywilne produkty, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych. Autorzy zaznaczają, że przy szerokiej interpretacji tego pojęcia sankcjami zostałyby objęte niemal wszystkie wyroby przemysłowe, także opony czy hamulce do samochodów, ponieważ mogą one być wykorzystane także w pojazdach wojskowych.