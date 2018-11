Kampania "Sprawiedliwe Sądy". Jest wyrok sądu

Polska Fundacja Narodowa finansując kampanię "Sprawiedliwe Sądy" działała niezgodnie ze swoim statutem - orzekł warszawski sąd.

Działania Polskiej Fundacji Narodowej zaskarżyła do sądu ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Chciała ona uznania, że PFN finansując kampanię "Sprawiedliwe Sądy" działała niezgodnie "z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona".

Wyrok w tej sprawie zapadł 15 listopada. Sąd uznał, że co prawda kampania nie naruszyła obowiązującego prawa, ale jej finansowanie przez fundację jest sprzeczne z celami jej działania, opisanymi w statucie.

Jest to już drugi wyrok sądu w tej sprawie. W czerwcu sąd oddalił wniosek prezydent stolicy, dotyczący darowizny PFN na realizację kampanii "Sprawiedliwe Sądy" uznając "zaangażowanie PFN w ten projekt za zgodne z prawem oraz celami statutowymi Fundacji". Prezydent odwołała się od tego wyroku.

W listopadzie ubiegłego roku Hanna Gronkiewicz-Waltz zwróciła się do PFN o przesłanie kopii uchwał związanych z prowadzeniem kampanii. Fundacja odmówiła, argumentując, że obejmują one tajemnicę prawnie chronioną oraz że fundacja może być kontrolowana wyłącznie przez Radę Fundacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sąd.Jednocześnie fundacja złozyła zażalenie na decyzję prezydent Warszawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.