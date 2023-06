Kaczyński nagle zaczął mówić o Kukizie. Tłum głośno zareagował

- Dzisiaj zabrakło Pawła Kukiza, on dzisiaj ma ślub córki, wybaczcie mu - powiedział Kaczyński. - Ma dzisiaj też urodziny, ale to proszę państwa, by mu nie przeszkodziło. I to 60-te. Nie wiem, czy się na mnie nie obrazi, że go wydałem. Ale co to jest 60 lat, ja mam o kilkanaście więcej - dodał z uśmiechem prezes PiS.