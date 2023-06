Powrót do rządu. Polacy ocenili ruch prezesa PiS

Kaczyński wrócił do rządu

Onet opublikował wyniki sondażu pracowni UCE RESERACH, która zapytała Polaków o ocenę powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Pytanie sondażowe brzmiało "Czy uważasz, że powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu to dobra decyzja?". Z sondażu wynika, że Polacy nie mają dobrego zdania na ten temat.