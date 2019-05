Kaczyński: niektórzy bezczelnie ingerują, mimo że mają zupełnie inne zobowiązania. "Wiecie państwo o kim mówię"

Enigmatyczna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w Starogardzie Gdańskim. Prezes PiS mówił o "bezczelnej ingerencji, mimo innych zobowiązań". - Wiecie państwo o kim mówię - zaznaczył polityk.

Jarosław Kaczyński przyjechał do Starogardu Gdańskiego, by poprzeć kandydaturę Anny Fotygi, która jest liderką pomorskiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Prezes PiS mówił m.in. o tym, że "mieliśmy do czynienia z głosowaniami, które w oczywisty sposób były przeciw polskim interesom". - Część Polaków, którzy są obecnie w Parlamencie Europejskim nie służy polskim interesom. To rzecz skandaliczna i niesłychana - powiedział Jarosław Kaczyński.

Polityk podkreślał wielokrotnie, że należy powrócić do idei równości w Unii Europejskiej. Według niego, ta równość w Europie jest pod wieloma względami bardzo mocno naruszana. - Kraje z naszego regionu często spotykają się z twierdzeniem: co prawda wasze rozwiązania są takie jak u nas, ale u was jest inna aura. My możemy, a wy nie - stwierdził Jarosław Kaczyński.