Joe Biden traci poparcie. To może wpłynąć na Ukrainę

- Kwestia Ukrainy to dla Joe Bidena po części jego osobista sprawa. Mam na myśli przekonanie, że to, co robi w Ukrainie, jest słuszne i potrzebne. Myślę, że Joe Biden nie kieruje się sondażami. Cokolwiek w nich będzie związanego z wojną, jego zdania jako prezydenta to nie zmieni. Natomiast wszędzie tam, gdzie potrzebuje pieniędzy, mowa o Kongresie, tu już sprawa jest inna. To potencjalnie może źle wróżyć Ukrainie. Szczególnie, gdy wojna będzie trwała bardzo długo, a tak zapowiadają eksperci - ocenia politolog.