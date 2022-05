Straciła dom dwukrotnie. "Najbardziej bolesny jest pierwszy raz"

Jej dom w Ługańsku nadal stoi, ale z powodu działań wojennych, jakie się tam toczą, nie ma do niego dostępu. - Od tamtego czasu, kiedy musiałam uciekać, nie widziałam mojego domu. Musiałam w jednej chwili porzucić wszystko. To bardzo trudne, kiedy zostawiasz to, co kochasz i co posiadasz. I nie ma odwrotu - mówi Olena.