Świst, drżenie ziemi i strach. A najgorsze na wschodzie Ukrainy jeszcze się nie zaczęło

Rezygnacja, walka, strach, wściekłość, smutek, pogodzenie się z losem – w głowach ludzi, którzy pozostali w wyludnionych miastach, kłębi się pełna gama emocji. Zależy, do kogo podejdziesz, kogo zapytasz. Jest pogodny pan, który opiekuje się mamą i stara się jakoś przetrwać, czeka na ewakuację. Jest pani, która jest załamana, która nie wie, co się dzieje i cały czas łzy jej kapią z policzków. To, co łączy wszystkich, to niepewność.