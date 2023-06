Jeszcze nie koniec zaskoczeń. Synoptyk IMGW ostrzega przed przymrozkami

– Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Jedynie na obszarach podgórskich nieco chłodniej, ok. 2 stopnie. Na obszarach podgórskich Sudetów spodziewane są jeszcze przygruntowe przymrozki. Tam temperatura może spaść do minus 1-2 stopni. Nieco cieplej natomiast będzie nad samym morzem, w rejonie Półwyspu Helskiego. Tam ok. 10 stopni – powiedział synoptyk IMGW.