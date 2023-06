Pogoda na weekend. Nadchodzą czerwcowe przymrozki

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego na Warmii, Mazurach, Podlasiu i w rejonach podgórskich mogą pojawić się przymrozki. Z tego powodu zostały wydane alerty 1 stopnia, które będą obowiązywać od piątkowego do sobotniego poranka. Chłodniej będzie również w trakcie dnia - temperatura maksymalna na tych terenach wyniesie od 12 do 18 st. C.