Czeka nas niebezpieczne i upalne lato? Synoptycy nie mają wątpliwości

W sierpniu temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Mogą one sięgać od 32 stopni w Białymstoku do 34 we Wrocławiu. Miesięczna suma opadów na przeważającym obszarze kraju również powinna kształtować się powyżej normy. W Białymstoku suma opadów przekroczy 88 mm., a we Wrocławiu 66 mm.