Jerzy Owsiak złożył rezygnację z kierowania WOŚP

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Przed chwilą lekarze potwierdzili, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje. Polityk zginął w wyniku obrażeń odniesionych przez Stefana W., który zaatakował prezydenta podczas finału WOŚP.

Paweł Adamowicz zmarł wskutek dramatycznych zdarzeń, do jakich doszło w niedzielę podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tuż przed "Światełkiem do Nieba" 27-letni mieszkaniec Gdańska wszedł na scenę i dźgnął prezydenta Gdańska nożem, zadając mu kilka ciosów. Prezydent trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek przeszedł wielogodzinną operację. W poniedziałek po południu PAP podała informację, że zmarł.