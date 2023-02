Jermak o Grupie Wagnera. Chcą się dobrać Prigożynowi do skóry

Ukraiński parlament uznał Grupę Wagnera za międzynarodową grupę przestępczą. Zaapelował też do rządów na całym świecie o zajęcie podobnego stanowiska w sprawie prywatnej armii Jewgienija Prigożyna. Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak stwierdził, że jest to krok w kierunku "pociągnięcia do odpowiedzialności" osób z nią powiązanych i wpłynie w przyszłości na konfiskatę rosyjskich majątków.