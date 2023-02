Ta broń paraliżowała Ukrainę. Kreml idzie na całość [RELACJA NA ŻYWO]

Ukraina wprowadziła sankcje wobec rosyjskiego sektora atomowego – powiadomił w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski. Władze w Kijowie zwróciły się też do firm sponsorujących igrzyska olimpijskie, by nie dopuścić do udziału w imprezie rosyjskich sportowców.

W wieczornym wystąpieniu Zełenski oświadczył, że rosyjski sektor atomowy powinien zostać objęty sankcjami międzynarodowymi.