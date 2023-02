Putin mu groził? Scholz ujawnił kulisy rozmowy z dyktatorem

Pomoc militarna Zachodu

Zdaniem kanclerza Niemiec to, że Zachód udziela pomocy militarnej Kijowowi, nie przyczynia się do eskalacji konfliktu . - Współpracując z naszymi sojusznikami przekazujemy Ukrainie czołgi, by mogła się bronić. Dokładnie analizujemy każdą dostawę broni, ściśle ją koordynujemy, przede wszystkim z Ameryką. To wspólne podejście zapobiega eskalacji wojny - wskazał w rozmowie z "Bild".