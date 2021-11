Jednoznaczne stanowisko Rady Medycznej: Czas na przywileje dla zaszczepionych

Zdaniem Flisiaka, rząd nie robi nic, by ograniczyć liczbę zakażonych. Tworzy tylko nowe łóżka, by mieli gdzie chorować. Naukowiec przewiduje, że falowy wzrost zakażeń potrwa aż do wiosny i co rusz gdzieś będą się pojawiać duże wzrosty, a potem spadki. "Cały czas łóżka covidowe będą zajęte i niepotrzebnie będą umierać ludzie" - twierdzi.