Według nieoficjalnych źródeł Ewa Kopacz ma duże szanse zostać przewodniczącą Parlamentu Europejskiego.

- To informacja wynikająca z intencji ważnych osób z różnych delegacji w PE. Świadczy to o tym, że pani premier jest osobą dobrze wykonującą obowiązki. Dla nas to duża satysfakcja, że została włączona do giełdy nazwisk. Proces jednak przed nami, nie jest to inicjatywa polskiej delegacji. Rozmowa przed nami. W najbliższy poniedziałek będziemy rozmawiać na ten temat, a w środę będzie prezentacja osób, które mogą być z ramienia EPP delegowane do tej funkcji — mówi szef delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim Andrzej Halicki