Jasna Góra. Rekordowa liczba pielgrzymów na "imieninach Maryi"

100 pieszych pielgrzymek dotarło na Jasną Górze na odpust Matki Bożej Jasnogórskiej w ciągu ostatnich 10 dni. W sumie 36,5 tys wiernych ruszyło w podróż do sanktuarium. Tym samym, rekord z ubiegłego roku został pobity - o niemal pięć tysięcy osób. Na podium stanęła 8-tysięczna pielgrzymka z Tarnowa.



W poniedziałek przed południem na Jasnej Górze rozpoczną się główne uroczystości święta Matki Bożej Częstochowskiej. Odpust nazywany popularnie “imieninami Maryi” to drugie po Wniebowzięcia Najświętszej Marii 15 sierpnia wydarzenie, które przeciąga największą liczbę wiernych.

Tegorocznym pieszym rekordzistą została Pielgrzymka Kaszubska - w ciągu 19 dni przeszła 638 km. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również pielgrzymki rowerowe. W tym roku do sanktuarium przybyło ich 25 - to o dziesięć więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak się okazuje, nie są to jedyne urozmaicenia wiernych w drodze na Jasną Górę. Pojawiły się dwie pielgrzymki biegowe. Jedna przybiegła z Łodzi grupą 50 osób, a druga dziesięcioosobowa aż z Rumunii. Ponad 100 pielgrzymów zdecydowało się na rolki jako środek transportu.

Zobacz także: Bartłomiej Sienkiewicz chwali PiS za jedną rzecz i przeprasza wyborców