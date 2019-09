"Jarosław Kaczyński tęskni za PRL-em". Bartłomiej Sienkiewicz o prezesie PiS

Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził, że Jarosław Kaczyński tęskni za PRL-em. W ten sposób kandydat KO skomentował zapowiedź prezesa PiS o utworzeniu kolejnego województwa. Były szef MSW ostrzegł też przed swoim następcą, Mariuszem Kamińskim.

Wybory parlamentarne 2019 mogą oznaczać dla Bartłomieja Sienkiewicza powrót do Sejmu. Polityk jest liderem listy Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Były szef MSW skomentował odebranie nadzoru nad policją Jarosławowi Zielińskiemu.

- To podobny manewr, co z ministrem Macierewiczem, który przed wyborami jest chowany przez PiS do szafy. Zieliński zniszczył i upokorzył policję. I nagle 30 dni przed wyborami odebrano mu nadzór nad policją - powiedział Sienkiewicz na antenie TVN24.