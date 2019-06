Bartłomiej Sienkiewicz przed komisją ds. VAT: to ja sygnalizowałem problem

- Mam wrażenie z tego okresu, że państwo uczyło się tego typu przestępczości - powiedział były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz podczas składania wyjaśnień przed komisją ds. VAT.

Dodał, że kwestia luki VAT-owskiej nie była sprawą, która była dla niego najważniejsza. - To nie jest zajęcie dla szefa MSW. To kwestia ministra finansów. To co dla mnie było istotne, to zorganizowane grupy przestępcze, jako głowiny cel - to one stanowią wyzwanie dla państwa - zaznaczył.