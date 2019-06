Minister zmanipulował słowa Donalda Tuska. "Wydały mi się prawdziwe"

Łukasz Schreiber zamieścił na Twitterze okrojony cytat z Donalda Tuska. Sugerował on, że były premier i jego rząd robili wszystko, by jak najwolniej uszczelnić "lukę VAT". "Te słowa wydały mi się prawdziwe" - napisał minister po usunięciu wpisu.

Komisja ds. VAT. Minister powiela zmanipulowaną wypowiedź Tuska

- Jeśli pyta mnie pan jako premiera, czy mój rząd był zainteresowany, żeby jak najwolniej wprowadzić legislację, która skutecznie eliminuje wyłudzenia, to musiałbym to uznać za zwykłą impertynencję - powiedział Donald Tusk do przewodniczącego komisji Marcina Horały. W obieg poszła część zdania znajdująca się między przecinkami.

"Bardzo niskie zagranie, i moim zdaniem nie do obrony", "bezczelna i prymitywna manipulacja", "bardzo jest w sumie smutne, że to minister bawi się w takie rzeczy" - to komentarze dziennikarzy do tweeta Schreibera. Minister KRPM po kilkudziesięciu minutach usunął wpis.