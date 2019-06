Marcin Horała kontra Donald Tusk. "Świadek znów zaczął przesłuchiwać komisję"

- Spodziewałem się nieco mniej topornych metod - powiedział Donald Tusk do Marcina Horały. Potyczki słowne byłego premiera i przewodniczącego zdominowały przesłuchanie sejmowej komisji ds. VAT.

"Tusk już przejął kontrolę nad przesłuchaniem" - napisał na Twitterze dziennikarz Michał Kolanko. Poseł PiS miał pomysł na to, jak wypunktować Tuska. I to dosłownie.

Komisja ds. VAT. Horała próbował "wypunktować" Tuska

- Ja myślałem, że to jest poważna instytucja. Nie przez szacunek do mnie, bo tu nie mam wielkich oczekiwań, ale przez szacunek do komisji - powiedział. Horała wyjaśnił, że pilnuje tylko, by to Tusk szanował instytucję komisji i nie czynił z niej medialnego wystąpienia.