Krzysztof Bondaryk, były szef ABW: brakowało pieniędzy na walkę z przestępczością zorganizowaną

Krzysztof Bondaryk, były szef ABW z czasów rządów PO-PSL, składał we wtorek zeznania przed komisją ds. VAT. Przyznał, że za czasów jego pracy w Agencji, brakowało środków finansowych na walkę z przestępczością zorganizowaną.

- ABW prowadziła rocznie 40-60 śledztw dot. wyłudzenia podatku VAT - poinformował we wtorek posłów komisji śledczej ds. VAT Krzysztof Bondaryk, szef ABW w latach 2008-13. Dopytywany, czy śledztwa w sprawie wyłudzeń podatku VAT były priorytetowe dla ABW Bondaryk stwierdził, że w czasie gdy był jej szefem, agencja prowadziła rocznie "średnio” około 500 śledztw. Jak mówił, dwie trzecie z nich były związane z przestępstwami ekonomicznymi i gospodarczymi. Śledztw dotyczących wyłudzeń VAT lub z tym powiązanych, jak wyliczył, było 40-60 rocznie. - Może 70 - dodał.

Wiceprzewodniczący komisji Błażej Parda (Kukiz'15) pytał o plany modernizacji ABW w czasach gdy świadek był jej szefem. Zdaniem Bondaryka, należałoby na nią wydać ok. 200-300 mln zł, ale tych pieniędzy nie było. Dodał, że ABW nie wnioskowała nawet o dodatkowe środki na swoją działalność, bo - jak ocenił - w czasach gdy szefował Agencji na taki wniosek "można było uzyskać jedynie negatywną odpowiedź”. - Budżet się zmniejszał ciągle i była rządowa wytyczna, że "zaciskamy pasa”, no to nie ma sensu nawet występować - tłumaczył.