Paweł Wojtunik, były szef CBA, zeznaje przed sejmową komisją śledczą ds. VAT

Paweł Wojtunik jest pierwszym świadkiem w nowym roku występującym przed sejmową komisją śledczą ds. VAT. Mężczyzna sprawował m.in. funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2009-2015 oraz szefa Centralnego Biura Śledczego.

Pełnomocnik Wojtunika wniósł o wyłączenie szefa komisji z przesłuchania byłego szefa CBA

We wtorek pełnomocnik Pawła Wojtunika złożył wniosek o wyłączenie z przesłuchania jego klienta, szefa komisji śledczej ds. VAT, Marcina Horały (PiS). - Może nie być bezstronny co do oceny zeznań, bo m.in. wypowiadał się na temat działań CBA za jego czasów i mówił, że dochodziło tam wtedy do nadużyć – argumentował pełnomocnik Wojtunika, cytowany przez PAP.