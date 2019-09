Jarosław Kaczyński: Mateusz Morawiecki pozostanie szefem rządu

Mateusz Morawiecki pozostanie szefem rządu powinien pozostać szefem rządu po wyborach parlamentarnych 2019 - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że nie ma żadnego powodu, by zmieniać premiera.

"Nie mam ambicji zastępowania Mateusza Morawieckiego, bo chciałbym, żeby to on był dalej szefem rządu" - powiedział prezes PiS w opublikowanym w piątek fragmencie rozmowy z "Super Expressem".

Jarosław Kaczyński powiedział, że obecny premier świetnie daje sobie radę w kontaktach międzynarodowych i nie ma żadnego powodu, żeby go zmieniać. Prezes PiS deklaruje, że to właśnie kierowanie partią jest rolą, która najbardziej mu odpowiada. Mało tego, to spełnienie jego marzeń z lat młodzieńczych.