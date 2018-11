Jarosław Kaczyński ruga Tarczyńskiego. Oberwał też Petru

Zakaz Marszu Niepodległości wywołał burzliwą dyskusję w Sejmie. Posłowie krzyczeli, a także obrażali siebie i innych. Na awanturę zareagował Jarosław Kaczyński, który zrugał swojego posła i stanął w obronie obrażanego, jego zdaniem, prezydenta.

To rozjuszyło Dominika Tarczyńskiego , który wszedł na mównicę i dwukrotnie nazwał posła "idiotą". Wypomniał mu też incydent, kiedy jako wiceszef Parlamentu Europejskiego awanturował się pod wpływem alkoholu na lotnisku we Frankfurcie.

Mocne słowa padły też z ust Ryszarda Petru . Komentując pośpiech PiS przy procedowaniu ustawy o 12 listopada, zasugerował, ze nie szanują "swojego prezydenta". - To pokazuje tak naprawdę, gdzie go macie. Pokazuje to, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym. Na końcu. Dajecie mu dwa dni na podpisanie ustawy - mówił Petru.

Na słowa posła zareagował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zawnioskował o przerwę w obradach i zwołanie Konwentu Seniorów, by zajął się zachowaniem założyciela Nowoczesnej. - To, że pan Petru obraża prezydenta, to nie jest sprawa, nad którą można przejść do porządku dziennego - powiedział Kaczyński. Marszałek zarządził przerwę i zwołał Konwent Seniorów.