Jarosław Kaczyński ostro o opozycji. Padły słowa o Donaldzie Tusku

- Nie cofnęli się przed zablokowaniem wyborów z bardzo prostego powodu: ponieśliby w nich ciężką porażkę - mówi w ostrych słowach o opozycji Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej". Prezes PiS podkreśla, że "wykorzystali do tego epidemię koronawirusa". "Najpierw twierdzili, że nie może dojść do głosowania, bo lokale wyborcze są zagrożeniem epidemicznym, potem ogłosili, że nie można też głosować korespondencyjnie" - dodaje.

Kaczyński krytycznie wypowiada się o działaniu Senatu. Nazywa to "obstrukcją parlamentarną okraszoną ich dyżurną retoryką, iż to my łamiemy konstytucję". Według prezesa PiS rząd zrobił wszystko, by dotrzymać terminów konstytucyjnych wyborów, a opozycja dokładnie odwrotnie.