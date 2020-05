Jarosław Kaczyński o początkach Porozumienia Centrum. Zaatakował Lecha Wałęsę

Lider rządzącego obozu dodał, że ten atak za próbę walki z korupcją polegał m.in. na przypisaniu środowisku PC skłonności korupcyjnych. - Niestety przewaga medialna naszych przeciwników była tak duża, że to się przez dłuższy czas udawało - mówił Kaczyński.

- Pamiętajmy, że wtedy narastała tendencja do uznania przestępczości za normalny element życia społecznego. Miały miejsce takie wypadki jak wspólne spotkania celebrytów, dziennikarzy, ludzi kultury, bardzo znanych aktorów z kryminalistami, z gangsterami. Krótko mówiąc, ta walka była niesłychanie trudna - powiedział prezes PiS w wywiadzie, który TVP Info wyemitowała we wtorkowy wieczór.

Kaczyński mówił, że "mocna inicjatywa antykorupcyjna została podjęta przez PC na III kongresie tej partii". - Była ona prowadzona aż do momentu, gdy mój śp. brat został ministrem sprawiedliwości i zaczął to wcielać w życie i dopiero wtedy społeczeństwo to zauważyło - ocenił.