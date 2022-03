Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki są już w Kijowie. Spotkają się z prezydentem Ukrainy

Kaczyński i Morawiecki w Kijowie. "To ruch bardzo potrzebny"

O podróży szefa polskiego rządu i wicepremiera ds. bezpieczeństwa porozmawialiśmy z Janem Piekło, byłym ambasadorem w Kijowie. - To ruch bardzo potrzebny. To ruch, na który do tej pory nie potrafili się zdobyć przywódcy zachodniej Europy, również szefowie Komisji Europejskiej. To pokazanie, jak powinniśmy się zachować wobec wojny w Ukrainie - zaznacza w rozmowie z WP.