Jarosław Gowin składa propozycje. PiS przesunie wybory o dwa lata?

Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin przeciwny dacie 10 maja

W piątek rano prezes PiS zapewniał w Polskim Radiu, że wybory prezydenckie w maju to "kwestia zero:jedynkowa". Jarosław Kaczyński stwierdził, że głosowanie korespondencyjne będzie "całkowicie bezpieczne" i "przy użyciu różnego rodzaju oznaczeń materiałów wyborczych sfałszowanie będzie ogromnie trudne". - My nie chcemy złamać Konstytucji, co oznacza, że chcemy przestrzegać także i tego jej przepisu, który mówi o zabezpieczeniu życia i zdrowia obywateli i te wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają - oznajmij Jarosław Kaczyński.