Wybory prezydenckie 2020. Kamil Bortniczuk o decyzji Porozumienia ws. głosowania korespondencyjnego

- Zgadzam się, że dla PiS to jest ważna rzecz, aczkolwiek cały czas rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością. Jestem przekonany, że uda nam jeszcze dzisiaj osiągnąć w tym zakresie porozumienie. Odpowiadając na pana pytanie, co dalej z rządem, na teraz uważam, że nic złego się nie stanie - stwierdził Bortniczuk.

- Przekonujemy naszych partnerów w Zjednoczonej Prawicy, że Polacy dzisiaj nie chcą wyborów w takich warunkach i nie da się ich dobrze przygotować tak szybko, zwłaszcza bez porozumienia z opozycją. Jest za mało czasu, żeby wyrobić zaufanie u obywateli do takiego sposoby głosowania, a więc i do wyników wyborów - tłumaczył były rzecznik Porozumienia, obecnie poseł tego ugrupowania i wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wybory prezydenckie 2020. Bortniczuk: 10 maja wyborów nie będzie

- Jestem przekonany, że 10 maja wyborów nie będzie, dlatego że my się powinniśmy teraz skupiać na walce o zdrowie i życie Polaków, na walce o przetrwanie polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy. To jest absolutnie najważniejsze. Też nie uważam, aby akceptowalne społecznie, aby mądre najzwyczajniej w świecie, było angażowanie aparatu państwa w to, aby 10 maja zorganizować wybory, a nie w to, aby jak najbardziej sprawnie walczyć o zdrowie i życie, i o polskie przedsiębiorstwa - mówił w RMF FM Bortniczuk.