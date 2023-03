Jarmarki wielkanocne 2023. Ceny odstraszą klientów?

Ceny ozdób wielkanocnych na jarmarku są zróżnicowane - w zależności od ich rodzaju. Pisanki kosztują od 8 do 25 złotych za sztukę, świece woskowe - od 5 do 30 złotych a świąteczne zające, które można postawić na stole lub jako ozdobę w domu oraz stroiki to koszt od kilku do kilkudziesięciu złotych. Podobne ceny można spotkać w Łodzi, Szczecinie i mniejszych miastach.