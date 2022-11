Jarmarki bożonarodzeniowe 2022. Gdańsk, Warszawa, Kraków. W tym roku ceny na stoiskach szokują

Jarmark bożonarodzeniowy Kraków

Świąteczne stragany pojawiły się także na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Jarmark bożonarodzeniowy w stolicy Małopolski potrwa do 1 stycznia 2023 roku. W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia, oferowanych przez sprzedawców wyrobów oraz ich cen. Za porcję pierogów, które są nieodłącznym elementem krakowskiego jarmarku, trzeba zapłacić około 32 złote. Pajda chleba ze smalcem kosztuje średnio 15 złotych - do tej ceny należy czasem doliczyć koszt dodatków, takich jak ogórek czy cebula. Popularny w regionie oscypek to koszt wahający się w granicach od 5 do 30 złotych - w zależności od wielkości sera. Sporo trzeba również zapłacić za rękodzieło oraz lokalne pamiątki.