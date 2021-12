Tłumy na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Siedlisko koronawirusa?

Miasto sprawiło też "psikusa" mieszkańcom, bo włączyło światełka na choince w Rynku dzień wcześniej niż planowano. "Z powodów oczywistych nie zwoływaliśmy się na jej rozświetlenie. Proszę to zrozumieć i uszanować. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz, w bezpiecznych warunkach, będzie okazja by to wspólnie zrobić. Póki co taki czas" - wytłumaczył w mediach społecznościowych prezydent Jacek Sutryk. Nie wszystkich przekonała ta argumentacja.