Super Green Pass we Włoszech. Wzrosło zainteresowanie szczepionkami

Włosi zachęcają do szczepień

Ze statystyk Our World in Data wynika, że obecnie Włochy są na granicy tego, by zaszczepionych przeciwko COVID-19 było co najmniej 80 proc. całej populacji. Władze nie ograniczają się jedynie do obostrzeń i wprowadzenia Super Green Pass. Prowadzone są też kampanie informacyjne, które mają zachęcać niezdecydowanych do przyjęcia preparatu.