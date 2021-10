Włosi wprowadzają przepustki sanitarne, ale mają poważny problem

Decyzją włoskiego rządu obowiązek posiadania przepustki sanitarnej, która obowiązywała do tej pory m.in. we wnętrzach lokali gastronomicznych, ośrodkach kultury, siłowniach i niektórych środkach transportu, zostanie wprowadzony także od 15 października we wszystkich zakładach i miejscach pracy na terenie całego kraju. I właśnie tu pojawia się bardzo poważny problem. Jak donoszą media, aż 3,5 mln pracowników nadal nie posiada przepustek sanitarnych.